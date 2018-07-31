(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, который несколько дней ждал помощи на горе Латок-1. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала одна из участниц операции — Анна Пиунова.

«Спасли!» — написала Пиунова.

В настоящий момент альпинист находится в госпитале в Скарду в провинции Гилгит-Балтистан. У него нет серьезных обморожений, однако он очень ослаб и с трудом разговаривает, отметила участница спасательной операции.

Гуков восходил на вершину горы совместно с другим альпинистом Сергеем Глазуновым. Они не смогли спуститься, и вскоре Глазунов погиб, сорвавшись с высоты. Гуков несколько дней ждал помощи, закрепившись на высоте 6,2 тыс. метров. Ему сбросили груз с едой и снаряжением, однако вертолеты не могли добраться до россиянина из-за погодных условий.