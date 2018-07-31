СМИ: Илон Маск намерен построить завод Tesla в Европе

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Американская компания Tesla ведет переговоры о строительстве своего завода с Германией и Нидерландами, пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что в Нидерландах производство электрокаров, на выпуске которых специализируется Tesla, может быть организовано на базе завода, где электромобили переоборудуют с учетом специфики европейского рынка.

Переговоры находятся в начальной стадии. В Tesla не комментируют информацию о возможной сделке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Илон Маск выпустит смартфон Tesla.