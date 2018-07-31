СМИ: Северная Корея строит новые межконтинентальные ракеты

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Северная Корея строит по меньшей мере две новых межконтинентальных баллистических ракеты на жидком топливе, выяснили разведслужбы США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Washington Post.

Специалисты сделали соответствующие выводы, основываясь на спутниковых снимках, сделанных за последние недели. На фото, как отмечают источники WP, видно тягачи, которые ранее занимались перевозкой аналогичных снарядов.

Полученные данные не свидетельствуют о том, что КНДР укрепляет свой ядерный потенциал, отмечает издание. Государство только продолжает работы по конструированию современного оружия.