Главное
В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

31 июля 2018, 08:44

Политика

СМИ: Северная Корея строит новые межконтинентальные ракеты

Рекомендуем

Политика

СМИ: Северная Корея строит новые межконтинентальные ракеты

Разведслужбы изучили спутниковые снимки КНДР.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Северная Корея строит по меньшей мере две новых межконтинентальных баллистических ракеты на жидком топливе, выяснили разведслужбы США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Washington Post.

Специалисты сделали соответствующие выводы, основываясь на спутниковых снимках, сделанных за последние недели. На фото, как отмечают источники WP, видно тягачи, которые ранее занимались перевозкой аналогичных снарядов.

Полученные данные не свидетельствуют о том, что КНДР укрепляет свой ядерный потенциал, отмечает издание. Государство только продолжает работы по конструированию современного оружия.

Реклама

Следующая новость

Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области
Новости дня
09:44
В Госдуме предложили в десятки раз увеличить штрафы за бизнес без лицензии
09:33
В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на переходе

Авария случилась вчера вечером в 58-м комплексе напротив дома №41а по Сююмбике.

09:27
В ИА «Татар-информ» расскажут о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:25
В Казани отремонтируют восемь подростковых клубов

По итогам этого года в столице РТ будут обновлены 44 процента подростковых клубов.

09:00
Улицу Фучика и проспект Победы свяжет пешеходный бульвар

Территорию от «Солнышка» до выхода к ТЦ «Южный» благоустроят до 1 июля 2019 года.

08:56
Актеры «Стражей галактики» поддержали уволенного режиссера фильма
08:44
СМИ: Северная Корея строит новые межконтинентальные ракеты
08:30
Сквер «Ак Чачаклар» на Кварталах продлят до улицы Четаева

Зеленая зона будет увеличена вдвое, а на ее территории появятся игровые и спортивные площадки за 139 миллионов рублей.

08:10
На благоустройство парков в Казани потратят 562 миллиона рублей

Работы затронут парки «Ак чачаклар», «Крылья Советов» и другие зеленые зоны.

07:52
СМИ: Илон Маск намерен построить завод Tesla в Европе
07:38
В Пакистане спасли российского альпиниста
07:24
Минтранс предложил не взвешивать дамские сумки и цветы перед полетом
07:10
ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
06:56
Трамп заявил о готовности к встрече с Рухани без предварительных условий

По словам американского лидера, проведение переговоров Иран — США было бы хорошо для обеих стран и всего мира.

06:42
Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца сестрам
06:28
Иностранные туристы погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
06:14
В Набережных Челнах отремонтируют девять детских садов

На ремонт учреждений выделены 230,8 млн рублей из республиканского бюджета и 42 млн рублей из местного.

05:16
В Заинске стартовала всероссийская акция «Герои своего времени»

По замыслу авторов акции ветераны различных родов войск в свой профессиональный праздник проводят тренировки и беседы с детьми.

04:42
Верхнеуслонская делегация провела Сабантуй в Нижнем Новгороде

Верхнеуслонцы приветствовали участников Сабантуя на татарском языке и предлагали отведать чак-чак.

03:41
В Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра

Фермер Давлетжон Хувайдулаев собирается открыть рыбный бизнес в Нурлатском районе.

02:07
На ремонт детского сада в Агрызе выделено более 13,6 млн рублей

Строители планируют завершить работы к 10 августа, церемония открытия запланирована на 13 августа.

01:19
Житель Менделеевска занял первое место в нижнекамском полумарафоне

Полумарафон в Нижнекамске проходил в летнем старте беговой серии TIMERMAN и был организован в стиле древнегреческих Олимпийских игр.

00:31
В Сармановском районе состоялся концерт для тружеников полей

Артисты исполнили для механизаторов района любимые композиции для повышения настроения и бодрости духа тружеников полей.

30.07 23:48
Кресла в стоматологических кабинетах научатся чувствовать страх
30.07 23:32
В Москве похоронили Владимира Войновича
События

Почти 70 процентов родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.

Гильмутдинов: Мы добились приемлемых решений по языковому законопроекту

Парламентарий от Татарстана призвал взвешенно отнестись к проблемам сохранения родных языков.

Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области

Приказ о назначении Хайрутдинова на новый пост подписал министр экономического развития РФ 24 июля.

«Рубин» в первом матче сезона победил «Краснодар»

Оба мяча у казанцев забил иранский форвард Сердар Азмун.

Греческое чудо и реванш Бразилии: в Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу

В финале турнира женская сборная Греции неожиданно для всех обыграла норвежек, а бразильцы вернули должок команде Хорватии.