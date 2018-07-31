Минтранс предложил не взвешивать дамские сумки и цветы перед полетом

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Министерство транспорта России предложило исключить дамские сумки и букеты цветов из понятия «ручная кладь». Проект измнений в федеральные авиационные правила опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, ведомство предлагает разрешить брать в салон некоторые предметы сверх установленного лимита в пять килограммов. В частности, речь идет о верхней одежде, дамских сумках, портфелях, букетах цветов, портпледах с костюмом, тростях, костылях и ходунках, складных креслах-колясках, специальном диетическом и детском питании.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пассажиры «Аэроэкспресса» смогут провозить животных и велосипеды бесплатно.