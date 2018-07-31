ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане, сообщает RT со ссылкой на BBC.

Боевики не предоставили никаких доказательств, подтверждающих это заявление. Это первый случай, когда в ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на мирных жителей в Таджикистане.

По данным телекомпании, погибли два американца, голландец и швейцарец.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что иностранные туристы погибли при наезде автомобиля в Таджикистане.

* Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация.