Трамп заявил о готовности к встрече с Рухани без предварительных условий

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что в любое время готов встретиться с иранским коллегой Хасаном Рухани без предварительных условий, сообщает RT.

Однако американский лидер выразил неуверенность в готовности иранских властей к переговорам. «Сейчас у них сложные времена», — отметил он.

Если представители Ирана захотят встретиться, Трамп примет их в любое время. «Если мы придем к чему-то многозначительному, а не к такой потере бумаги, как это было с предыдущей сделкой (иранским ядерным соглашением — прим. Т-и), я бы точно хотел встретиться», — подчеркнул он.

Проведение переговоров Иран — США было бы хорошо для обеих стран и всего мира, считает Трамп.