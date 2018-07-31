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В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

31 июля 2018, 06:42

Происшествия

Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца сестрам

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Происшествия

Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца сестрам

Суд продлил срок задержания подозреваемых на трое суток.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, подозреваемым в убийстве собственного отца в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда столицы.

Девушкам в возрасте 17,18 и 19 лет вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — «Убийство в составе группы лиц».

Кроме того, суд продлил срок задержания подозреваемых на 72 часа.

Тело мужчины со множеством колото-резаных ранений на шее и груди было обнаружено в межквартирном холле дома на северо-востоке Москвы вечером в субботу, 28 июля. Дочери убитого признали свою вину и объяснили, что отец долгое время приносил им «моральные страдания».

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