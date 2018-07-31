Иностранные туристы погибли при наезде автомобиля в Таджикистане

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Таджикистане на группу иностранных туристов наехал автомобилист, в результате чего погибли четыре человека, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

«Неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов в составе семи человек на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия», — сказали в пресс-службе.

Трое туристов погибли сразу, еще один скончался от полученных повреждений в больнице. Три выживших иностранца отделались легкими травмами.