Улицу Фучика и проспект Победы свяжет пешеходный бульвар

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Казани объявили тендер на благоустройство сквера в жилом квартале между улицами Юлиуса Фучика, Ломжинской, Минской и проспектом Победы. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, необходимо преобразовать в единую пешеходную зону дворовую территорию от магазина «Солнышко» по улице Фучика, проходящую возле 125-й гимназии и выходящую на северо-западе к дублеру проспекта Победы напротив торговых центров «Южный» и «Мегастрой». На благоустройство сквера выделено 60 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 1 июля 2019 года.

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