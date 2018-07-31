Сквер «Ак Чачаклар» на Кварталах продлят до улицы Четаева

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Казани объявили тендер на благоустройство сквера «Ак чачаклар» между улицами Абсалямова, Четаева и Ямашева. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Власти реализуют решение общественных слушаний марта 2018 года. Тогда было решено превратить стихийную парковку, которая находится на территории сквера, в обновленную зеленую зону с новыми игровыми и тренировочными площадками.

На благоустройство сквера выделено 139 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 1 июля 2019 года.