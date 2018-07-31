На благоустройство парков в Казани потратят 562 миллиона рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). В Казани будет проведено благоустройство парков и скверов в Ново-Савиновском, Приволжском, Авиастроительном и Советском районах. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, благоустройство территорий будет включать не только озеленение, но и перепрокладку коммуникаций и строительство сооружений для общественного досуга. В Приволжском районе работы затронут парк у ЖК «Комсомолец» и улицы Комарова, в Ново-Савиновском районе — Фестивальный бульвар и сквер «Ак чачаклар» по улице Абсалямова, в Авиастроительном районе — парк «Крылья Советов», в Советском районе — зеленую зону жилого квартала между Горкинско-Ометьевский лесопарком и улицами Юлиуса Фучика, Ложинской, Минской и проспектом Победы.

На строительные и ремонтные работы власти города выделят 562 миллиона рублей. Все работы необходимо закончить до 1 июля 2019 года.