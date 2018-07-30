Верхнеуслонская делегация провела Сабантуй в Нижнем Новгороде

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Делегация из Верхнего Услона организовала и провела Сабантуй в Нижнем Новгороде, пишет газета «Волжская новь».



Участники верхнеуслонского народного коллектива «Иделькэй» встречали гостей национального праздника на входе в парк имени 1 Мая. Татарстанцы приветствовали участников Сабантуя на татарском языке и предлагали отведать чак-чак.



Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижнего Новгорода Игорь Носов обратился к собравшимся на татарском языке, процитировал стихи Тукая. Глава Канавинского района города Михаил Шаров выразил надежду на развитие дальнейших крепких отношений между районами и республикой. Тепло поздравил своих соотечественников исполнительный директор региональной культурно-национальной автономии татар Нижнего Новгорода Рамиль Салихжанов. Глава города Владимир Панов поблагодарил Татарстан за хорошую традицию – направлять своих представителей, чтобы поддержать соотечественников.



С ответным словом выступили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Айрат Усманов, который зачитал поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова, и глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов.



После приветствия, церемонии награждения достойных граждан города и обмена подарками, состоялось знакомство нижегородцев с республикой. Ведущие праздника Рамиля Бакирова и Ильнур Галявиев представили гостям коллектив «Иделькэй» из Верхнего Услона, театр танца «Сайдаш» и эстрадно-фольклорный ансамбль «Веселые волгари» из Казани. Они устроили нижегородцам настоящий праздник.



В рамках Сабантуя также состоялись спортивные состязания, которые организовали верхнеуслонские спортсмены под руководством начальника отдела по делам молодежи и спорту Александра Федова. В этот же день состоялся чемпионат города по борьбе на поясах. Верхнеуслонцы вручили победителю плазменный телевизор.