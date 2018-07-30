На ремонт детского сада в Агрызе выделено более 13,6 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Детский сад № 5 в Агрызе – единственное дошкольное образовательное учреждение, которое в текущем году попало в программу капитального ремонта, пишут «Агрызские вести».



На ремонтные работы учреждения выделено более 13,6 млн рублей. Кровлю здания заменили в марте, а в мае приступили к остальным ремонтным работам.



Детский сад состоит из основного здания и пристроя. Основное здание было введено в 1966 году. В течение 52 лет здесь ни разу не производился капитальный ремонт. Восемь лет назад был возведен пристрой, он тоже требует ремонта.

В рамках программы строители заменили кровлю, окна и дверные блоки, электрохозяйство, санузлы, отопительную, водопроводную и канализационную системы. Также предстоит благоустроить входную группу, утеплить полы на первом этаже, утеплить и облицевать фасад. Эти работы должны были завершиться в конце июля, но сроки ремонта пришлось корректировать.

После окончания этих работ строители примутся за внутреннюю отделку, покроют лестничные площадки плитами, отделают потолки.

На втором этаже ремонт завершен. Многие стены оштукатурены и покрашены. Комната, где малыши будут изучать правила дорожного движения, выкрашена зелеными, желтыми и красными цветами. Скоро будут готовы другие комнаты.

Строители планируют завершить работы к 10 августа, церемония открытия запланирована на 13 августа. С этого дня для 160 малышей и 44 сотрудников детского сада начнется новая жизнь.