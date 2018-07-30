Житель Менделеевска занял первое место в нижнекамском полумарафоне

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Житель Менделеевска Максим Антонов стал победителем в нижнекамском полумарафоне на дистанции 3 км, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Полумарафон в Нижнекамске проходил в летнем старте беговой серии TIMERMAN и был организован в стиле древнегреческих Олимпийских игр.



Участники из разных городов Татарстана и других республик сражались за победу на дистанциях три, десять и 21 км. Для новичков была доступна бесплатная дистанция 2 км. Также на старт вышли юные атлеты, которые смогли преодолеть 600 метров в забеге TIMERKIDS.



Максим Антонов достойно представил Менделеевск в забеге на дистанции 3 км. С результатом 0:09:08 он завоевал первое место.