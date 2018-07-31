В ИА «Татар-информ» расскажут о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов в РТ

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 31 июля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Республике Татарстан.

В мероприятии примут участие заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров и заместитель директора ГИСУ РТ Айрат Абузяров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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