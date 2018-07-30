В Заинске стартовала всероссийская акция «Герои своего времени»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). День военно-морского флота в Заинске ознаменовался стартом всероссийской акции «Герои своего времени», сообщает «Заинск-информ».



В парке имени Р. Ш. Фардиева собрались самые активные ветераны ВМФ. Они познакомили молодых лидеров движения «Юнармия» со службой на флоте. Капитан второго ранга Валентин Аталасов рассказал ребятам о волнах размером с девятиэтажный дом, объяснил, как отличаются воинские звания на суше и море, поделился впечатлениями о незамерзающих портах, холодных ветрах и бескрайних горизонтах.





Он отметил, что на флоте не используют надувные лодки, но, пользуясь резиновой лодкой как образцом, рассказал детям, как называются части судна, показал, как нужно грести. После обучения гребли на суше и инструктажа о правилах безопасного поведения на воде юные участники акции проплыли от причала до островков и обратно. В завершении акции моряки передали «Эстафету героев» заинским десантникам.





Прошедшая акция в Заинске стала первой в рамках всероссийского проекта «ГероиСвоегоВремени». Автором проекта является некоммерческая организация «Застава». По замыслу авторов ветераны различных родов войск в свой профессиональный праздник проводят тренировки и беседы с детьми.