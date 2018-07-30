Уникальный эко-катамаран представили жителям Казани

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»).В минувшие выходные в столице Татарстана состоялась презентация эко-катамарана, работающего на электродвигателях и солнечных батареях, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Уникальное судно прибыло в Казань в рамках экспедиции по рекам России, следующего по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань. Во время путешествия ожидается, что катамаран пройдет более пяти тысяч километров и побывает в 20 регионах России.





В солнечные дни катамаран производит 60 – 70 КВт, в пасмурную погоду производительность ниже – 25 – 30 КВт. В день для движения катамаран тратит 40-60 КВт. Также имеется запас – аккумуляторные батареи на 70 КВт, которые пополняются за счет переизбытка энергии, произведенного в ясные дни. На заряженных батареях можно двигаться и ночью.





На Кремлевской набережной участников экспедиции приветствовали юные эко-активисты из лагеря «Байтик», сотрудники Министерства экологии и жители Казани. Здесь же состоялся научно-технический фестиваль «Эковолна». Для участников состоялись эко-квесты, конкурсы и викторины. Все желающие могли осмотреть судно и пообщаться с членами экспедиции.