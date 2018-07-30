СБУ завела дело о госизмене против Порошенко

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины начала расследовании по факту госизмены Президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй, сообщает РИА Новости.

Куприй получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Фото повестки депутат прикрепил к своей записи.

Расследование было инициировано в связи с информацией о том, что в августе 2017 года Порошенко подарил полку спецназа снайперские комплексы на сумму 500 млн гривен (1,1 млрд рублей).

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны», — написал парламентарий.

В ведомстве Куприю сообщили, что военным было передано не 100 единиц боевого оружия, а 98 единиц охотничьего. Разглашение такой информации в СМИ может нанести ущерб национальным интересам Украины, заявил министр обороны Степан Полторак.

«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — написал депутат.

Куприй также подозревает, что недостающее оружие Порошенко оставил себе или подарил друзьям.