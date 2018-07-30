Стала известна дата и место прощания с Сергеем Шеховцовым

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Прощание с Сергеем Шеховцовым состоится завтра, 31 июля, на Другой сцене Московского театра «Современник» в 16.00, сообщается на странице театра «Современник» в Facebook`e.



Актер будет похоронен у себя на родине, в кубанской станице Спокойная.



«Светлая память прекрасному артисту и замечательному человеку», – выразили слова соболезнования артисты из коллектив театра.



Сергей Шеховцев скончался сегодня, 30 июля, во время прогулки с собакой от сердечного приступа. Для многих его поклонников смерть стала шоком. «Царствие Небесное! Вечная память! Вечный покой!», «Светлая память нашему земляку Сергею...», «Сереженька... Как же так?!» – пишут расстроенные поклонники в Сети.



Сергей Шеховцов снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы», а также был известен по работе в сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих».

