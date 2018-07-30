Венедиктов назвал причину ухода из совета директоров «Эха Москвы»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за кредита, о котором не знали миноритарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Венедиктов публично извинился перед Президентом России Владимиром Путиным, слова которого о софинансировании «Эха Москвы» госкомпанией Венедиктов опровергал.

ЗАО «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-Медиа», которому принадлежит контрольный пакет акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.

«Бюджет, который был внесен — большинство совета директоров его одобрило, я, представляющий 34 процента миноритариев, голосовал против», — сказал Венедиктов.

Но дело в том, добавил он, что при рассмотрении этого бюджета мы вдруг обратили внимание на взятый без нашего разрешения кредит генеральным директором в 48 млн рублей.

Венедиктов напомнил, что Путин во время «Прямой линии» в июне заявил, что финансирование «Газпромом» «Эха Москвы» при невмешательстве в редакционную политику радиостанции говорит о свободе прессы в России.

Собеседник агентства отметил, что кредит возвратный, с двухпроцентной ставкой, но все равно это можно считать, как финансирование в госбанке. Венедиктов признал, что Путин был прав, а он, возражая ему, был не прав.