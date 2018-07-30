Польский депутат: Сейм Польши должен потребовать от России репарации

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Польский сейм следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуша Мулярчика.

Ранее политики польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) заявили, что их страна хочет получить военные репарации не только от Германии, но и от России.

«Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией», — заявил Мулярчик.

По его словам, он знает, что такие отчеты подготовили балтийские страны, и их будет трудно получить, так как «сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок».

Во время Потсдамской конференции 1945 года было принято соглашение, по которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Через несколько лет Советский Союз и Польская Народная Республика заключили соглашение, которое прекращало взимание репараций с ГДР с 1954 года.