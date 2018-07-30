Представитель Лукашенко опровергла сообщение об инсульте у него

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер страны якобы перенес инсульт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на украинском портале Depo.ua сообщалось, что Президент Белоруссии планировал рабочую поездку в Гомель, но был госпитализирован с инсультом.

«Прокомментирую эту информацию одним словом: „Ерунда“», — заявила Эйсмонт.

Она также отметила, что в адрес украинских ресурсов, распространяющих эту информацию, может сказать: «Не дождетесь».