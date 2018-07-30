За полтора часа «Тоннеля» в Казани сотрудники ГИБДД поймали пять нарушителей ПДД

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Во время рейда на перекрестке улиц Волоградской и Декабристов у Московского рынка сотрудники Госавтоиспекции поймали пять водителей, которые не пропустили пешеходов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники Госавтоиспекции организовали операцию «Тоннель», чтобы выявить водителей, которые не пропускают пешеходов, неправильно перевозят детей и водят автомобиль без водительских прав.

Сотрудники ДПС ловили нарушителей сразу в двух местах. На повороте с улицы Декабристов на улицу Волоградскую и на остановке «Станция метро Яшьлек». Они обращали внимание на тех водителей, которые не пропускали пешеходов.

За все время мероприятия сотрудники ДПС остановили пять водителей, нарушивших это правило.

Фарит Галиев – один из остановленных водителей объяснил, что пешехода не заметил, поэтому не смог пропустить.

«На этом перекрестке сложно заметить пешеходов. Автобусы на остановке загораживают видимость», – объяснил водитель.

Сотрудники ДПС выписали ему штраф.

Другой водитель с тем, что нарушил ПДД, был не согласен. Он остался с сотрудниками ДПС для составления протокола.

Перекресток у Московского рынка для сегодняшнего рейда сотрудники Госавтоинспекции выбрали не случайно. Они называют этот участок местом концентрации ДТП.

«За последнее полгода у Московского рынка сбили пешехода и произошла авария с участием годовалого ребенка, который на данный момент в коме» – сообщил майор полиции Рафаэль Сагдиев.

К тому же, участились случаи наездов на пешеходов именно на пешеходных переходах. Если в прошлом году таких случаев было 141, то в этом году – 152.

Водителя, не пропустившего пешехода, штрафуют на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей.