ОБСЕ об отправке делегации в Крым: Мы не готовим никакую миссию

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не готовит делегацию в Крым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря организации Томаса Раймера.

Представитель БДИПЧ отметил, что его фраза о готовности приехать в Крым была вырвана из контекста. Раймер утверждает, что бюро готово организовать визит для оценки ситуации с правами человека в любой момент «при условии приглашения властей на Украине».

«Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию», — приводит агентство его слова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что представители ОБСЕ намерены приехать в Крым для оценки ситуации с правами человека.