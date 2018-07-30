Эксперт: «Учась в колледже, участники WorldSkills обеспечивают себя рабочими местами»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Член сборной Татарстана на VI Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia 2018, студент третьего курса Зеленодольского механического колледжа Эльмир Гисматуллин имеет хорошие шансы на победу в компетенции «Промышленная автоматика», заявил эксперт направления, наставник молодого специалиста Евгений Белов. Он подчеркнул, что в их планы входит побороться за призовые места грядущего состязания.

Финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018 пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. Тысячи молодых специалистов со всех уголков России, прошедшие конкурсный отбор, будут состязаться в профессиональных навыках перечня из десятков направлений: от пекаря-кондитера и сварщика до ювелира и робототехника. По словам эксперта, для молодых людей участие в национальном чемпионате мотивировано, прежде всего, хорошими перспективами, так как в будущем может обеспечить престижное рабочее место в профильном предприятии.

«Призовое место в национальном чемпионате – это путь к европейскому чемпионату EuroSkills 2018, который пройдет в Будапеште. Для участников – это, в первую очередь, возможность увидеть мир, познакомиться с работой заграничных коллег, их технологиями и методами работы, огромный опыт в профессии, который точно пригодится на практике. Студентов, показывающих хорошие результаты на чемпионатах, мы стараемся рекомендовать профильным предприятиям, устраиваем их на практику. Учась в колледже, участники WorldSkills как минимум обеспечивают себя рабочими местами», – подчеркнул Белов.

В компетенции «Промышленная автоматика» заявлены представители более 20 регионов России. Как и в других компетенциях, задания на национальном чемпионате будут состоять из нескольких этапов. Задание первого этапа – навесной монтаж. На стене под углом 90 градусов участники должны выставить оборудование: сигнальные лампы, кабель-каналы, лотки, щиты. Второй этап – коммутация, то есть соединение всех элементов навесного оборудования: установка контроллеров, подключение концевиков, лампочек и двигателей.

Одним из наиболее сложных для конкурсантов станет выполнение заданий третьего модуля – поиск неисправностей. В собранный щит (схему) эксперты вносят пять ошибок. За 30 минут участник чемпионата должен найти и исправить их. Следующее испытание – программирование промышленной цепи: участникам предоставляется техзадание с условиями, в специальной программе ребята проектируют заданную ситуацию. Финальный этап – пусконаладочные работы всей созданной системы. Эксперты детально проверяют состояние и работу всего установленного оборудования и следят за выполнением «пуска».

Всего участниками национального финала станут более 700 конкурсантов из разных регионов России, в том числе 152 школьника, которые будут соревноваться по компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3,5 тыс. гостей. Борьба развернется в 62 компетенциях, две из которых (управление морскими судами и рыбообработка) останутся пока «выставочно-показательными».

Сборная Татарстана на чемпионате включит 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниора (участники 15 компетенций Juniors). Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште и мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.