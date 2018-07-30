Из Казани хотят открыть рейсы в Париж, Лондон, Тель-Авив и Пекин

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В планы Международного аэропорта «Казань» входит открытие рейсов в Париж, Тель-Авив, Милан и другие города, пользующиеся спросом у туристов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В топ-10 направлений по числу трансферных пассажиров, вылетающих из Казани, попали Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен и Берлин. Аэропорт также рассматривает возможность запустить рейсы в такие города Азии, как Тегеран и Пекин. На внутрироссийских воздушных линиях в ближайшее время ожидается открытие рейсов в Астрахань, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Грозный и Мурманск.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из Казани стартовали новые регулярные рейсы в Тбилиси.