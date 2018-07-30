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В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Елена Кривопатре

30 июля 2018, 18:41

Происшествия

В Казани мать-одиночку судят за наркотики

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Происшествия

В Казани мать-одиночку судят за наркотики

Фото: Рамиль Гали

Женщина объяснила, что пошла на преступление, чтобы оплатить ипотеку.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Московском районном суде Казани начали рассматривать дело матери-одиночки Алены Голубевой, которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, женщина работала курьером в наркосети. Информацию о «закладках» она получала с помощью мессенджера Telegram. К бизнесу подсудимая подключилась совсем недавно и не успела до конца совершить ни одной доставки. В первый раз, получив гео-данные через приложение, она выехала на место, но ничего не нашла. Во второй раз, приехав на указанное ей место, обнаружила сверток с запрещенным веществом. Но доставить по нужному адресу посылку не смогла.

Голубеву задержали сотрудники ППС, когда ее машина сломалась посередине дороги. В салоне были обнаружены газовый пистолет и несколько свертков. Приехавшие на место правоохранители нашли еще несколько пакетов с запрещенным веществом. Как выяснилось позже, в салоне авто женщина перевозила почти килограмм наркотиков и психотропных веществ: амфитамин, н-метаморфин и другие.

По словам сотрудника ППС, которого сегодня опросили в качестве свидетеля, девушка находилась в неадекватном состоянии в момент ее задержания.

За преступление подсудимой грозит до 20 лет лишения свободы. Видимо, испугавшись такого большого срока, она решила придумать новую версию, по которой в ее машине оказались наркотики.

«Можно я расскажу, как на самом деле все было? Я ни с кем не знакомилась. Началось все в апреле. Меня никто не хотел слушать, когда привезли в отдел. Написали все со слов следователя. Сейчас я не буду менять показания, пусть все остается так. Но меня не услышали, меня не хотели, наверное, услышать», — начала свой рассказа подсудимая.

Она рассказала, что ее действительно задержали 18 мая сотрудники ППС и нашли в салоне авто свертки и пакеты с белым порошком. Но откуда появились эти посторонние предметы, она, якобы, не знает.

Алена Голубева рассказала, что работала индивидуальным предпринимателем и занималась междугородними перевозками. С апреля она, по собственному признанию, начала замечать, как за ней постоянно ездят одни и те же машины. Испугавшись «хвоста», она и купила пистолет. Потом в ее машине, по ее словам, стали сами собой появляться непонятные свертки. В квартире и авто она нашла скрытую видеокамеру и «жучки».

Неожиданно подсудимая завершила свой рассказа словами, что ей все равно никто не поверит.

«Я признаю свою вину и подтверждаю то, что написано в протоколе следователя», — подвела итог Голубева.

Такое заявление вызвало замешательство у всех участников процесса. Судья уточнила, не оказывало ли следствие давление на Голубеву и не употребляет ли она наркотические вещества. Подсудимая отрицательно покачала головой.

Гособвинитель и судья долго пытались выяснить, которая из версий является правдивой, в итоге девушка признала вину и подробно рассказала, как нашла объявление о вакансии наркокурьера и искала «закладки».

«Санкцией статьи, вменяемой подсудимой, предусмотрено от десяти до 20 лет лишения свободы. Отягчающие обстоятельства по делу, за которые она могла получить 20 лет, пока в настоящее время не усматриваются. Наоборот, у нее есть смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка. Свою вину она полностью признает», — рассказал старший помощник прокурора Наиль Уразбаев.

Дочке подсудимой всего пять лет. Воспитывает ее она одна. Подзаработать таким незаконным способом Голубева решила, чтобы закрыть долг по ипотеке. О том, что за подобное преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы, она узнала только во время следствия.

Суд объявил перерыв по делу до 13 августа.

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