На фестивале цветов в Набережных Челнах воспроизведут «Висячие сады Семирамиды»

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах фестиваль цветов «Акварель – 2018», который традиционно проводится в августе, будет посвящен вертикальному озеленению. Тема фестиваля в этом году — «Висячие сады Семирамиды», сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Вертикальное озеленение – прием оформления, который можно использовать не только в садах, но и на балконе, фасаде здания. Этот способ озеленения создает ощущение сплошной стены из растений, что придает экстерьеру вид цветущего сада.

В этом году челнинцам предложили участвовать в новых конкурсах: «Зеленая стена», «Растущая картина из цветов», «Цветочная колонна или арка» (вместо традиционного «Лучший букет») «Вертикальный огород» (вместо конкурса «Удивительный урожай»), «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Цветущий дом».

В последних двух номинациях будут учитывать цветочное оформление окон и балконов домов участников, фасада здания, наличие подвесных вазонов с растениями, эстетичность цветников, газонов.

Итоги представленных на конкурс работ подведут 30 августа. Планируется, что фестиваль пройдет на майдане парка Прибрежный, как это было и годом ранее.