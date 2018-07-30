В архивах Набережных Челнов хранятся уникальные 100-летние документы

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В архивах Набережных Челнов хранится старинная папка с надписью «Дъло», датированная 1902 годом, пишет газета «Челнинские известия».

Специалисты автограда показали раритеты на совещании комиссии Госкомитета РТ по архивному делу. Отмечается, что старинные тексты сложно прочитать, поскольку они написаны на смешанном татарско-башкирском языке.

Госкомитет РТ по архивному делу хочет найти особо ценные документы, оцифровать их и сделать общедоступными.

«В преддверии 100-летия архивной службы, которое состоится 15 ноября, мы запланировали провести оцифровку документов в муниципальных архивах», — приводит газета слова заместителя председателя Госкомитета РТ по архивному делу Резеды Шайхутдиновой.

В ходе выездных комиссий специалисты составляют перечень документов и намерены осенью приступить к оцифровке.