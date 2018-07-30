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В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

30 июля 2018, 18:11

Происшествия

В Челнах на набережной прохожие стали свидетелями драки со стрельбой

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Происшествия

В Челнах на набережной прохожие стали свидетелями драки со стрельбой

Фото: соцсети

Полиция Автограда уточняет обстоятельства конфликта, произошедшего возле велопроката.

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На набережной имени Табеева в Челнах прохожие стали свидетелями драки со стрельбой, сообщают социальные сети.

 

По словам очевидцев, возле пункта проката велосипедов, расположенного у платного пляжа Сандали, мужчины устроили драку со стрельбой, в процессе которой двое пострадали. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД по городу Набережные Челны Артур Муллин, пока известно лишь о конфликте двух человек, произошедшем на набережной имени Табеева. В стычке пострадали оба. Мужчины доставлены в больницу, им оказывается помощь.

Также есть информация, что находившиеся рядом люди слышали звуки, похожие на выстрелы. Эта информация уточняется.

«В данный момент сотрудники выясняют обстоятельства случившегося, они находятся у пострадавших», — сообщил Муллин.

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