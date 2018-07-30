Многодетные семьи из Татарстана получили более 31,3 тыс. земельных участков

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Семьям с тремя и более детьми в Татарстане предоставлено в общую долевую собственность более 31,3 тыс. земельных участков. Об этом сообщается на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

В списке на получение земельного участка находятся более 47 тысяч многодетных татарстанцев, более 11 тыс. из которых — жители Казани, около шести тыс. заявителей — из Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году бесплатные земельные участки выбрали 270 многодетных семей из Казани.