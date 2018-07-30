Симфонический оркестр Татарстана получил приглашения на крупнейшие фестивали Франции и Японии

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Симфонический оркестр Татарстана пригласили выступить в 2019 году на крупнейших ежегодных фестивалях классической музыки во Франции и Японии. Четыре концерта ГСО РТ даст следующим летом на Международном фестивале фортепианной музыки в г. Ла-Рок-д’Антерон, сообщает пресс-служба оркестра.

Коллектив под руководством маэстро Александра Сладковского получил приглашения благодаря недавнему успешному выступлению на 38-м фестивале фортепианной музыки в Ла-Рок-д’ Антерон, которое состоялось по рекомендации прославленного российского пианиста Дениса Мацуева.

Фестиваль Ла-Рок-д’ Антерон ежегодно приглашает на концерты лучших исполнителей со всего мира. Это один из самых авторитетных музыкальных фестивалей, концерты которого проходят в знаменитом парке замка де Флоранс. За время существования фестиваля в нем приняли участие такие музыканты с мировыми именами, как Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Темирканов, Борис Березовский, Денис Мацуев, Николай Луганский, Алексей Володин, Рено Капюсон, Люка Дебарг и многие другие.