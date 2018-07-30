В Нацмузее откроется посвященная фестивалю «Крутушка» фотовыставка

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). 1 августа в Национальном музее РТ откроется фотовыставка, приуроченная к проведению юбилейного фестиваля «Крутушка»: «Из века – в век. Из года в год», сообщает пресс-служба музея.

X Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 23 по 26 августа в поселке Крутушка на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

В экспозиции музея будут представлены сюжеты из десятилетней жизни фестиваля. Фотографии казанских и российских мастеров отражают всю исключительность мероприятия. Зритель увидит одухотворенные лица, сильные эмоции, счастливые глаза участников, неповторимую атмосферу единения поколений и народов, редкие музыкальные инструменты, старинные и самобытные современные костюмы и многое другое.

Выставка состоится в рамках проекта «Национальные культуры в Национальном музее», который знакомит посетителей с историей и культурой народов, населяющих Татарстан и Россию.

Выставка будет работать по 15 августа.