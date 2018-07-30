«Одноклассники» обучат бизнесу и помогут его вести

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Разработчики социальной сети «Одноклассники» запустили бесплатный обучающий портал «ОК для бизнеса», где начинающие предприниматели смогут научиться вести рекламную политику, создавать интернет-магазин, смогут пройти обучение по SMM. Об этом сообщает портал Incrussia.

Портал состоит из пяти блоков: Реклама (уроки для грамотной рекламной кампании), Инструменты (создание интернет-магазина), История успеха, Новости и Помощь (ответы на часто задаваемые вопросы).

Также на портале доступен курс для SMM-специалистов, который включает в себя 21 видеоурок по SMM-стратегии.

SMM — процесс привлечения и удержания клиентов через социальные сети.