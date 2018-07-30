В Крыму спустили на воду первое пассажирское судно «Комета»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Севастополе спустили на воду судно на подводных крыльях «Комета 120М» — первое пассажирское судно нового поколения «Комета». Об этом сообщает РИА Новости Крым.

В церемонии спуска принял участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Отмечается, что «Комета», которая может перевозить на борту 120 человек, будет следовать по маршруту Севастополь — Ялта.

Первый рейс запланирован на 1 августа.

Снова производить суда на подводных крыльях типа «Комета» в России стали в прошлом году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в МИД Украины выразили протест в связи с визитом Медведева на полуостров.