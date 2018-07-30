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Татар-информ

30 июля 2018, 20:04

Общество

Делегация из РТ заняла призовые места в туристском слете

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Общество

Делегация из РТ заняла призовые места в туристском слете

Команда из Татарстана заняла 2 место на дистанциях «Пешеходная» и «Пешеходная-группа» и 3 место — в конкурсе «Представление команд».

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Татарстанская делегация успешно выступила в XII туристском слете учащихся Союзного государства, который проходил с 23 по 28 июля в городе Доброград Владимирской области, сообщает пресс-служба Министерства науки и образования РТ. 

Команда из Татарстана заняла 2 место на дистанциях «Пешеходная» и «Пешеходная-группа» и 3 место — в конкурсе «Представление команд».

В слете участвовали 34 команды из РФ и еще 7 из Республики Беларусь. Всего в мероприятии приняло участие 410 юных туристов от 14 до 17 лет, которые прошли региональный отбор. Республику Татарстан представляла команда МБУДО «ДДЮТиЭ "Простор"» Ново-Савиновского района Казани. 

В рамках программы слета участники познакомились с культурой и историей Владимирской области, а также продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как спортивное ориентирование, контрольно-туристский маршрут, соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

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Делегация из РТ заняла призовые места в туристском слете

Команда из Татарстана заняла 2 место на дистанциях «Пешеходная» и «Пешеходная-группа» и 3 место — в конкурсе «Представление команд».

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