КНИТУ-КХТИ популярен у выпускников колледжей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). КНИТУ-КХТИ пользуется спросом у выпускников колледжей, сообщает пресс-служба вуза.

В последние годы появилась тенденция к увеличению выпускников со средним профессиональным образованием (СПО) среди абитуриентов КНИТУ-КХТИ. В вуз поступают молодые люди, отучившиеся в колледжах Казани, Ульяновска, Ижевска, Тольятти и Самары.

«Среди абитуриентов КНИТУ-КХТИ с дипломом СПО есть те, кто год назад, закончив 11 класс, не прошел в наш университет по конкурсу. Они не потеряли для себя этот год — отучились в колледже или на факультете СПО КНИТУ по специальной 10-месячной программе и теперь поступают снова», — приводит пресс-служба слова декана факультета дизайна и программной инженерии Эльмиры Хайруллиной.

В КНИТУ есть варианты для тех, кто хочет получить специальность после девятого класса. Студенты зачисляются не по результатам экзаменов, а по среднему баллу аттестата. Сейчас этот показатель — 4,3.

«Многие из выпускников после окончания колледжа идут работать, а высшее образование получают заочно. Сегодня работодатели охотно принимают таких специалистов. И, судя по всему, рынок среднего специального образования в ближайшие годы будет востребован еще больше», — отмечает директор по реализации проектов непрерывного образования Любовь Овсиенко.

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