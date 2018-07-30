Делегации Татарстана и Башкортостана провели Сабантуй на форуме «iВолга»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Делегации Татарстана и Башкортостана провели Сабантуй на площадке молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который по 4 августа будет проходить на Мастрюковских озерах Самарской области.

Как сообщает пресс-служба форума, в программу праздника вошли традиционные игры и музыка татар и башкир, Сабантуй был организован участниками направления «Культурный БУМ». Всего же в этом году работа форума осуществляется по девяти направлениям: «Лига труда», «Наука и образование», «Политика и молодежное самоуправление», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Патриот», «Ты — предприниматель», «Медиаволна» и «Поколение добра».

«iВолга» на сегодня — самый масштабный молодежный форум ПФО, который является уникальной возможностью для молодых людей с интересными авторскими социальными и коммерческими проектами выиграть грант на их дальнейшую реализацию. Площадка форума представляет собой огромный палаточный лагерь с полевыми банями и походной кухней, оборудованный шатрами для проведения образовательной и культурной программ. За время форума его участники не только защищают свои проекты перед экспертами в различных областях, но и проходят лекции, мастер-классы и тренинги.

За первое призовое место в каждом направлении автор-разработчик проекта получает 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, и за третье — 100 тысяч. Ежегодно форум поощряет разработчиков проектов, занявших 4-е и 5-е места: молодежные лидеры отправляются на экскурсию по космодрому «Байконур» или в московский Музей космонавтики.