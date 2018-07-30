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Татар-информ

30 июля 2018, 17:05

Происшествия

Приставы разыскали жительницу Альметьевска, задолжавшую свыше 300 тысяч рублей алиментов

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Происшествия

Приставы разыскали жительницу Альметьевска, задолжавшую свыше 300 тысяч рублей алиментов

Чтобы не платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, женщина длительное время скрывалась от судебных приставов.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Приставы разыскали жительницу Альметьевска, задолжавшую свыше 300 тысяч рублей алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, сообщила руководитель пресс-службе УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

Категорически не желая исполнять решение суда, женщина долгое время скрывалась от судебных приставов.

Ранее ее уже арестовывали на 15 суток по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Приставам удалось обнаружить неплательщицу в одном из садовых товариществ, теперь ее ждет уголовная ответственность.

 

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