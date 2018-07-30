Роспотребнадзор закрыл три кальянные в Татарстане

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану добились временного закрытия трех казанских кальянных, расположенных в жилых домах, из-за многочисленных жалоб жильцов, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Также с начала 2018 года Роспотребнадзор оштрафовал продавцов табака на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Основными причинами штрафов стали розничная торговля табаком вблизи школ и отсутствие маркировок на упаковках табака. Всего было проверено 262 торговые лавки на территории Татарстана, в которых продаются табак и табачные изделия.