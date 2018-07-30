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Татар-информ

30 июля 2018, 17:20

Культура

Писатель-инвалид из Набережных Челнов стал лауреатом международной премии «Филантроп»

Культура

Писатель-инвалид из Набережных Челнов стал лауреатом международной премии «Филантроп»

Фото: соцсети

Танцевальный дуэт "Радость" из Чистополя так же удостоился премии в этом году.

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Писатель-инвалид из Набережных Челнов стал лауреатом международной премии «Филантроп» в третий раз.

Заявки на соискание 10-й юбилейной премии поступили от 761 участника из 60 регионов России и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них — 21 участник из Татарстана. Лауреатами признаны Михаил Гоголев и танцевальный дуэт «Радость» из Чистополя.

Конкурс «Филантроп» проводится один раз в два года. Международная премия вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

Впервые Михаил Гоголев удостоился награды за трехтомник «Избранное собрание сочинений» в 2010 году, затем челнинский писатель был отмечен в конкурсе в 2014 году за книгу «Энциклопедия любви». В этом году челнинец получил признание в номинации «Малая проза». На конкурс он представил сборник рассказов под названием «Душа и тело».

Михаил Гоголев в молодости получил травму позвоночника, с тех пор вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Несмотря на это, он успешно занимается литературой.

Еще одним обладателем премии «Филантроп» среди жителей Набережных Челнов становился художник Ринат Мусин, страдающий ДЦП. Он рисует картины, держа кисточку во рту.

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