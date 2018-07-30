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Александр Елисеев

30 июля 2018, 17:00

Общество

В РТ проходит первый за последние 8 лет слет школьных лесничеств

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Общество

В РТ проходит первый за последние 8 лет слет школьных лесничеств

Фото: Александр Елисеев

Школьники должны были измерить высоту дерева, показать познания в растениях и потушить пожар.

(Кукморский район, 30 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Впервые за последние восемь лет в Кукморском районе Татарстана проходит II Слет школьных лесничеств — первый прошёл в 2010 году. 200 девушек и юношей из 31 школы РТ в течении трёх дней должны показать свои познания в растениях, навыки в определении высоты дерева, тушении пожара и многое другое.  

Первый день трехдневного слёта, 29 июля, носил ознакомительный и теоретический характер — школьники разместились в «Лубянском лесотехническом колледже», где и провели лесную конференцию «Будущее лесов Татарстана — в наших руках».  

Колледж в селе Лубяны стоит у истоков движения школьного лесничества в республике. В 1967 году руководителем школьного лесничества был отец нынешнего Президента РТ Нургали Минниханов, который окончил этот колледж.  

Он создал школьное лесничество, которое в последующем получило название «Внуки Нургали». На данный момент это молодежное движение охватывает 44 школы Татарстана и порядка 1200 воспитанников.  

«В будущем вы будете примером того, как нужно уважительно относится к лесам. Ведь среда обитания — самая важная часть жизни, и её сохранение — наша обязанность, так что профессия лесника будет вечной! Мы собрались именно здесь — в самом сердце воспитания юных лесников Татарстана. Мы ставим перед собой задачу проводить слеты каждый год, и сюда будут попадать только лучшие!» — заявил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.  

Один из трёх сыновей Нургали Минниханова — глава Сабинского района РТ Раис Минниханов. Он возложил цветы к памятной табличке с именем его отца и осмотрел недавно отремонтированное здание колледжа.  

«Я думаю, на следующий год мы проведём отбор в районах и потом будем приглашать на уровень республики только самых лучших. Надо сказать, что в нашем сабинском лесничестве такое мероприятие проводилось на уровне России — все прошло великолепно, были показаны хорошие результаты. Наше будущее и наши леса — в ваших руках. И от того, как мы будем взаимодействовать, как хорошо вас научим, и будет зависеть судьба лесничеств», — отметил Раис Минниханов.  

Второй день слёта подготовил для участников самую трудную часть — практическую. Ребята должны были определить высоту дерева, его толщину и возраст. Также они должны уметь отличать одних вредных насекомых от других и знать, как с ними бороться, и кроме того, различать разные виды деревьев и растений и уметь самостоятельно посадить саженец. Однако не все этапы давались участником легко.  

«При определении градусной меры и направления возникли трудности», — сказал школьник Максим из Агрызского района РТ.

«Мы увлеклись лесничеством, потому что этим занимается наш классный руководитель. Мы вместе ходили в походы, изучали лес. Мы готовились, но задания отличаются от тех, что нам давал учитель», — добавил его друг Дима.  

Работа в сфере школьных лесничеств проводится по инициативе Минлесхоза РТ и лично министра Равиля Кузюрова. Сейчас лесники совместно со специалистами Министерства образования и науки РТ готовят регламент, который окончательно закрепит статус школьных лесничеств.  

«Вопросы экологического образования юных лесников в Татарстане особенно актуальны. Несмотря на каникулы вы здесь, вы дружите, соревнуетесь. И это замечательно. И я надеюсь, что вы уедете не только с новыми знаниями, но и с новыми друзьями», — отметил заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.  

Заслуги Татарстана в развитии и популяризации молодежного движения оценили и на федеральном уровне — на слёт прибыл заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев. Он положительно отозвался о работе республики в этом направлении.  

«Татарстан является одним из регионов, активно поддерживающих движение школьных лесничеств. Именно в Татарстане в 2011 году после длительного перерыва состоялся первый Всероссийский съезд юных лесничеств, который собрал лучших представителей школьных лесничеств из более чем 20 субъектов России», — подчеркнул Сергей Ковалев.  

Победители слета получат ценные призы – ноутбуки и измерительные приборы, которые в дальнейшем помогут им на занятиях в школьных лесничествах.

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