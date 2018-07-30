Спортсмены из Татарстана стали чемпионами Европы по Го в составе сборной России

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Двое татарстанских спортсменов стали чемпионами Европы в составе сборной России по Го, сообщает Федерация шахмат Республики Татарстан.

Чемпионат Европы по Го проходит в итальянском городе Пиза с 29 июля по 5 августа.

В составе национальной сборной за победу боролись 5 спортсменов, включая двух татарстанцев. Так, в чемпионате участвовал учащийся шахматной школы имени Р. Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион Европы в личном зачете Илья Шикшин. Также чемпионом Европы стал еще один казанский спортсмен, выпускник школы имени Р. Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России, семикратный чемпион Европы в личном зачете Александр Динерштейн.

В девяти отборочных турах российская сборная одержала семь побед, один матч завершила вничью и один проиграла. Второе место на чемпионате по игре Го заняла сборная Франции, «бронза» — у украинских спортсменов.

Ранее стало известно, что создана компьютерная программа, которая обыграла профессионального спортсмена в Го. При этом логическая настольная игра, возникшая в древнем Китае, считается самым «крепким орешком» для искусственного интеллекта.