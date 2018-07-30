В Горкинско-Ометьевском лесу состоится «Завтрак с бабушкой» в рамках проекта «Жизнелюб»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Во вторник, 31 августа, в рамках проекта «Жизнелюб» в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Завтрак с бабушкой», сообщает Дирекция парков и скверов.

Старший сотрудник отдела СМИ Россельхознадзора Энже Гафурова расскажет о своей жизни и приготовит для гостей вкусные блины с вареньем из малины. Долгое время Энже работала агрономом, учителем биологии и химии, а также принимала участие в создании «Станции юных натуралистов» в Набережных Челнах. Участие в мероприятии бесплатное. Начало в 11.00.

В четверг, 2 августа, в парке Горького отметят День воздушно-десантных войск России. Ветераны и молодые десантники возложат цветы к Вечному огню, после чего состоится торжественное построение и концерт.

Также в парках города продолжаются уличные кинопоказы. В эту среду, 1 августа, в сквере имени Аксенова в 20:30 состоятся кинопоказы в рамках фестиваля уличного кино. В четверг, 2 августа, в парке «Крылья Советов» в 21:00 казанцы смогут насладиться мелодрамой режиссера Владимира Меньшова — «Москва слезам не верит». А в пятницу, 3 августа, в сквере им. Аксенова покажут популярный фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Начало показа в 19:30.