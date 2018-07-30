(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Со 2 по 23 августа в Казани частично перекроют движение по улице 8 Марта в районе дома № 18. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение ограничат в связи с работами по строительству кабельной канализации.
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Со 2 по 23 августа в Казани частично перекроют движение по улице 8 Марта в районе дома № 18. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение ограничат в связи с работами по строительству кабельной канализации.
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