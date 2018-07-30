Выкинувшего из окна дочь-инвалида мужчину направили на психиатрическую экспертизу

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пенсионера, который подозревается в том, что выкинул дочь-инвалида из окна, направили на психиатрическую экспертизу, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

ЧП произошло 27 июля в одном из домов 56-го комплекса. 68-летний пенсионер выкинул дочь, страдающую ДЦП, из окна квартиры, расположенной на первом этаже дома. В больнице скорой помощи, куда доставили пострадавшую, ей диагностировали перелом шейки бедра.

«28-летняя девушка страдает тяжелой формой ДЦП, – сообщил источник. – В силу своей болезни показания давать она не в состоянии. Мы опросили родственников и соседей. Сам момент, когда девушку выкидывали из окна, никто не видел. Поэтому с полной уверенностью утверждать, что это сделал отец, тоже пока нельзя. Девушка находилась на полном попечении отца. Кроме него, у пострадавшей есть братья, которые живут отдельно».

У представителей правоохранительных органов возникли вопросы по поводу психического здоровья отца. Его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

«Все дальнейшие решения будут приниматься после экспертизы», – отметил источник. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».