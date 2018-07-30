Актер из «Дальнобойщиков» скончался во время прогулки с собакой

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Актер Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщается на странице театра «Современник» в Facebook`e.



Смерть артиста наступила сегодня, 30 июля, во время прогулки с собакой. Коллектив театра назвал кончину Шеховцева «большой потерей» и «настоящей бедой», а также выразил слова скорби жене артиста и двум его сыновьям.



Сергей Шеховцов снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы», а также был известен по работе в сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих».



Актер выступал на сцене «Современника» и МХТ имени А. П. Чехова. Последними спектаклями для артиста стали «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим».



О дате и времени прощания будет сообщено позднее.