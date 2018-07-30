В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сотрудники ДПС устроили облаву на водителей на перекрестке улиц Вологодской и Декабристов в районе Московского рынка в Казани.

На операции «Тоннель» под пристальное внимание полицейских попадут водители, которые не соблюдают правила перевозки детей, водят автомобиль без документов и не пропускают пешеходов.

Помимо этого, инспекторы проверят автовладельцев на наличие просроченных штрафов за нарушение ПДД.

Ежемесячная профилактическая операция «Тоннель» позволяет правоохранителям эффективней выявлять нарушителей дорожного движения.