В Минобороны Украины заявили о массовых увольнениях военных

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). За первую половину 2018 года из армии Украины уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ukrmilitary.

По данным Минобороны Украины, более 36 процентов опрошенных бывших военных назвали причиной для ухода низкий уровень оплаты труда.

В ведомстве отметили, что материальное положение контрактников стало ухудшаться после повышения социальных стандартов в стране.

Предполагается, до конца текущего года из украинской армии могут уволиться еще 18 тыс. человек.