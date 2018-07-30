Главное
В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

30 июля 2018, 16:41

Политика

В Минобороны Украины заявили о массовых увольнениях военных

Рекомендуем

Политика

В Минобороны Украины заявили о массовых увольнениях военных

Предполагается, до конца 2018 года из украинской армии могут уволиться 18 тыс. человек.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). За первую половину 2018 года из армии Украины уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ukrmilitary.

По данным Минобороны Украины, более 36 процентов опрошенных бывших военных назвали причиной для ухода низкий уровень оплаты труда.

В ведомстве отметили, что материальное положение контрактников стало ухудшаться после повышения социальных стандартов в стране. 

Предполагается, до конца текущего года из украинской армии могут уволиться еще 18 тыс. человек.

Реклама

Следующая новость

Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области
Новости дня
18:39
В Набережных Челнах вандалы разрушают выкупленное под театр здание

В здании разбиты окна и сломаны рамы, частично повреждена обшивка фундамента, отколоты плиты на веранде, а двери и ворота сняты с петель.

18:21
В Горкинско-Ометьевском лесу состоится «Завтрак с бабушкой» в рамках проекта «Жизнелюб»

Старший сотрудник отдела СМИ Россельхознадзора Энже Гафурова расскажет о своей жизни и приготовит для гостей вкусные блины с вареньем из малины.

18:15
Многодетные семьи из Татарстана получили более 31,3 тыс. земельных участков

Минземимущество Татарстана получило более 47 тыс. заявлений на получение земельного участка от многодетных граждан.

18:11
В Челнах на набережной прохожие стали свидетелями драки со стрельбой

Полиция Автограда уточняет обстоятельства конфликта, произошедшего возле велопроката.

18:05
В архивах Набережных Челнов хранятся уникальные 100-летние документы

Специалистам предстоит разгадать загадку раритетных текстов, поскольку они написаны на смешанном татарско-башкирском языке.

17:53
В Казани частично перекроют движение по улице 8 Марта

Движение ограничат в связи с работами по строительству кабельной канализации.

17:44
В Крыму спустили на воду первое пассажирское судно «Комета»
17:40
Симфонический оркестр Татарстана получил приглашения на крупнейшие фестивали Франции и Японии

Приглашения коллектив маэстро Сладковского получил благодаря успешному выступлению на 38-м фестивале фортепианной музыки в Ла-Рок-д’Антерон.

17:28
Спортсмены из Татарстана стали чемпионами Европы по Го в составе сборной России

Учащийся и выпускник шахматной школы имени Нежметдинова выиграли на чемпионате Европы по Го, который проходит в Италии.

17:20
Писатель-инвалид из Набережных Челнов стал лауреатом международной премии «Филантроп»

Танцевальный дуэт "Радость" из Чистополя так же удостоился премии в этом году.

17:19
Появились фотографии с места пожара на базе отдыха в Тукаевском районе

Пожар вспыхнул на территории базы отдыха «Наша поляна».

17:14
В Казани откроется выставка живописцев Валерия и Виталия Скобеевых

Галерея «Хазине» выставит более 60 полотен казанских художников.

17:06
КНИТУ-КХТИ популярен у выпускников колледжей

Среди абитуриентов КНИТУ-КХТИ с дипломом о среднем профессиональном образовании есть молодежь из Казани, Ульяновска, Ижевска, Тольятти и Самары.

17:05
Приставы разыскали жительницу Альметьевска, задолжавшую свыше 300 тысяч рублей алиментов

Чтобы не платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, женщина длительное время скрывалась от судебных приставов.

17:00
В РТ проходит первый за последние 8 лет слет школьных лесничеств

Школьники должны были измерить высоту дерева, показать познания в растениях и потушить пожар.

16:58
МИД Украины выразил недовольство визитом Медведева в Крым
16:50
Актер из «Дальнобойщиков» скончался во время прогулки с собакой
16:47
Выкинувшего из окна дочь-инвалида мужчину направили на психиатрическую экспертизу

Пока полицейские выясняют, действительно ли отец выбросил девушку из окна, уголовное дело возбуждено об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

16:41
В Минобороны Украины заявили о массовых увольнениях военных
16:33
С 31 июля по 27 августа в Казани ограничат движение по ул. 2-я Газовая

Дорожное движение ограничивают из-за реконструкции проезжей части и переноса столбов освещения.

16:20
«Ростелеком» в РТ предлагает принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов» для малого бизнеса
16:20
Tele2 превращает солнечную энергию в 4G-интернет
16:14
В ФАС заинтересовались рекламой бытовой техники с участием Путина
16:02
В Тетюшах стартовал этап кубка России по стендовой стрельбе

100 ведущих стрелков из 11 регионов страны разыграют 300 тысяч рублей призовых.

15:59
В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Инспекторы ДПС обратят внимание на тех, кто возит детей без автокресел, управляют автомобилем без водительских прав и не пропускают пешеходов.

События

Почти 70 процентов родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.

Гильмутдинов: Мы добились приемлемых решений по языковому законопроекту

Парламентарий от Татарстана призвал взвешенно отнестись к проблемам сохранения родных языков.

Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области

Приказ о назначении Хайрутдинова на новый пост подписал министр экономического развития РФ 24 июля.

«Рубин» в первом матче сезона победил «Краснодар»

Оба мяча у казанцев забил иранский форвард Сердар Азмун.

Греческое чудо и реванш Бразилии: в Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу

В финале турнира женская сборная Греции неожиданно для всех обыграла норвежек, а бразильцы вернули должок команде Хорватии.