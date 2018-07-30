В Казани откроется выставка живописцев Валерия и Виталия Скобеевых

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). 2 августа в Национальной галерее «Хазине», расположенной на территории Казанского Кремля, откроется юбилейная выставка двух оригинальных казанских художников, отца и сына — Валерия и Виталия Скобеевых. Экспозицию составят более 60 полотен из фондов российских музеев и частных коллекций. Для обоих живописцев 2018 год стал юбилейным: мастеру реализма Валерию Скобееву исполняется 80, а его сын, художник-символист Виталий Скобеев, отмечает 50-летие. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Становление творчества отца пришлось на эпоху советского реализма, оно уже вошло в историю не только российской, но и мировой культуры. Картины Валерия запечатлели явление нового мира, полного мечты, надежд и свершений. Созданные им герои не утратили своей романтической привлекательности, нам и сейчас интересно знакомиться с ними: «Металлурги с КАМАЗа», «Чайки над Камой», «Дорога». В творчестве Валерия Скобеева встречаются и пейзажи, и натюрморты, и аллегории, и обнаженная натура, и детские образы.

Виталий Скобеев нашел путь в искусстве символизма для представления своего видения мира. Его сложные композиции удивляют масштабностью проектов, идей, тем, охватывающих весь космос, все мироздание. Насколько открыт и ясен язык картин отца с его героями — строителями новых городов, с образами деятелей искусства — настолько же необычен, символичен и загадочен язык живописи сына, стремящегося поведать зрителю о тысячелетней истории земли, человеческой цивилизации, о вечности.

Выставка продолжит свою работу до 2 сентября 2018 года.